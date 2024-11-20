Липецкий губернатор о мигрантах: они нам не нравятся, но варить трубу надо

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в ходе прямой линии заявил, что мигранты «нам не нравятся», однако они нужны для выполнения ряда работ. Вместе с тем глава региона отметил, что мигрантские темы остро отзываются в обществе, однако нередко такие вопросы «раздувают», сообщает РБК .

Артамонов также добавил, что «мигрант мигранту рознь».

«Они есть легальные, а есть нелегальные. Нам в принципе ни те ни другие не нравятся, но есть жизненная необходимость, когда надо варить трубу. Если трубу не сварить, продукция не выйдет», — сказал липецкий губернатор.

Глава региона добавил, что сейчас в ряде субъектов РФ иностранные имена по популярности обходят российские, однако в Липецкой области «все „Иван-да-Марья“».

Артамонов также подчеркнул, что миграция должна проходить на легальной основе. По его словам, мигрантам нужно знать русский язык и соблюдать правила. Иностранцам также желательно находиться в России без семей, а трудиться «в тех отраслях, где нам нужно, а не где им хочется», уверен губернатор.