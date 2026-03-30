Ликсутов: 15 тыс курьеров на электровелосипедах отстранили от работы в Москве

В Москве борются с недобросовестными курьерами на электровелосипедах. От работы отстранили уже 15 тыс. человек за нарушения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, сообщает «Коммерсант» .

У горожан есть возможность сообщить о нарушителях по разным каналам, в том числе в ГАИ. Так, например, жители столицы могут сфотографировать номера на велосипедах недобросовестного курьера и отправить снимок полицейским.

Если обращение поступает в мэрию, информация проверяется через городские системы. Затем сведения передаются в службу доставки. Там проводят проверку, после чего некоторых нарушителей отстраняют от работы. Также многих могут заставить еще раз пройти обучение правилам вождения.

Заммэра подчеркнул, что разделяет возмущение жителей грубыми нарушениями и некорректным поведением курьеров.

Ранее стало известно, что в России курьеров, доставляющих еду, могут обязать проходить медосмотры. Это следует из проекта постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

