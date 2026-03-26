В России курьеров, доставляющих еду, могут обязать проходить медосмотры
В России курьеров, доставляющих продовольственные товары, с 2026 года могут обязать проходить регулярные медицинские осмотры. Это следует из проекта постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой, сообщает ТАСС.
Согласно документу, курьеры должны проходить медосмотры не только при трудоустройстве, но и периодически в процессе работы.
«Услуги доставки продовольственных товаров курьерами должны предоставлять работники (курьеры), которые проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, соответствующую подготовку, и имеющие необходимые навыки», — указано в документе.
Операторы доставки должны будут разработать внутренние документы, обеспечивающие полную прослеживаемость процесса — от продавца до покупателя, а также координировать всех исполнителей и соблюдать установленные требования.
