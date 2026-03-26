В России курьеров, доставляющих еду, могут обязать проходить медосмотры

В России курьеров, доставляющих продовольственные товары, с 2026 года могут обязать проходить регулярные медицинские осмотры. Это следует из проекта постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой, сообщает ТАСС .

Согласно документу, курьеры должны проходить медосмотры не только при трудоустройстве, но и периодически в процессе работы.

«Услуги доставки продовольственных товаров курьерами должны предоставлять работники (курьеры), которые проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, соответствующую подготовку, и имеющие необходимые навыки», — указано в документе.

Операторы доставки должны будут разработать внутренние документы, обеспечивающие полную прослеживаемость процесса — от продавца до покупателя, а также координировать всех исполнителей и соблюдать установленные требования.

