Как отметил эксперт, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей напоминает об ужасах идеи нацизма, которая привела к геноциду и расовой дискриминации. Володин отметил, что этот день имеет для России особое значение, так как в немецких концлагерях погибли миллионы советских граждан.

«80 лет назад, когда до полного разгрома фашизма оставались считаные недели, никому и в голову не могло прийти, что Победа, которая досталась нам ценой 27 млн жизней, спустя десятилетия станет объектом циничных спекуляций со стороны европейских политиков», — заявил спикер.

По мнению Володина, те, кто сейчас живет и воспитывают детей благодаря отваге и силе советских солдат, пытаются переписать историю. Заявления немецких чиновников о запрете доступа чиновников из России и Беларуси к участию в мероприятиях ФРГ в честь 80-летия окончания войны.

Спикер заключил тем, что Россия не допустит изменения истории и сделает все, чтобы будущие поколения знали о подвиге своего народа.