Лидеры Европы, поддерживающие Киев, хотят переписать историю советской победы
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что лидеры стран Европы, поддерживающие киевский режим, страдают прогрессирующей формой исторической амнезии, сообщает RT.
Как отметил эксперт, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей напоминает об ужасах идеи нацизма, которая привела к геноциду и расовой дискриминации. Володин отметил, что этот день имеет для России особое значение, так как в немецких концлагерях погибли миллионы советских граждан.
«80 лет назад, когда до полного разгрома фашизма оставались считаные недели, никому и в голову не могло прийти, что Победа, которая досталась нам ценой 27 млн жизней, спустя десятилетия станет объектом циничных спекуляций со стороны европейских политиков», — заявил спикер.
По мнению Володина, те, кто сейчас живет и воспитывают детей благодаря отваге и силе советских солдат, пытаются переписать историю. Заявления немецких чиновников о запрете доступа чиновников из России и Беларуси к участию в мероприятиях ФРГ в честь 80-летия окончания войны.
Спикер заключил тем, что Россия не допустит изменения истории и сделает все, чтобы будущие поколения знали о подвиге своего народа.