Личинка с розовыми перьями: гусеница ужалила россиянку в ягодицу в Таиланде

Усатая гусеница с розовыми перьями ужалила российскую туристку в ягодицу, когда она присела на нее в Таиланде, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на пляже в Паттайе. Россиянка решила окунуться в море. Вернувшись на берег, она села на шезлонг, который оказался занят мохнатой личинкой с розовыми перьями. Насекомое укусило женщину за ягодицу.

Гусеница не пострадала, но отдых туристки был испорчен. Сначала у нее образовался ожог, а затем появилась аллергическая сыпь. Оказалось, что на нее напала гусеница миртовой моли. Ее розовые волоски содержат токсичные вещества, которые не представляют угрозы для жизни, однако ожоги могут заживать несколько недель.

Ранее турист из Магадана впал в кому в Таиланде после повторного предложения руки и сердца своей бывшей жене. Родственники мужчины получили разрешение на транспортировку пациента от тайских медиков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.