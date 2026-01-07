Турист из Магадана впал в кому в Таиланде после повторного предложения экс-жене

В Таиланде россиянин впал в кому из-за новообразования в мозге

Российский турист, находясь в Таиланде, впал в кому после того, как сделал предложение руки и сердца своей бывшей жене. В больнице выяснилось, что в мозге мужчины появилось новообразование, оно и стало причиной резкого ухудшения здоровья, сообщает Mash .

Предварительно известно, что уроженец Магадана работает спасателем. Перед новогодними праздниками он встретился с бывшей супругой и предложил начать отношения с чистого листа в 2026 году, предложив ей поездку на Пхукет. Женщина приняла предложение и отправилась с ним на отдых.

На Пхукете россиянин вновь предложил женщине выйти за него замуж, и сразу после ее согласия потерял сознание. В местной больнице у мужчины обнаружили новообразование в мозге. Была проведена процедура дренирования для удаления избыточной жидкости.

В настоящий момент россиянин находится в коме, но данный случай не является страховым. Родственники мужчины получили разрешение на транспортировку пациента от тайских медиков, однако возникла финансовая проблема.

Женщина потратила 3 миллиона рублей на оплату медицинских услуг, исчерпав все свои сбережения, но этих средств не хватило для перевозки жениха в Россию. Найти еще денег у женщины не получается, так как, находясь в другой стране, она не может ни продать машину, ни оформить кредит.

