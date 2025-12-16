сегодня в 14:42

Леус: во вторник и среду в Московском регионе ожидается оттепель

На столичный регион надвигается с запада теплый атмосферный фронт. Он сформирует подобие оттепели в Москве и области, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Из-за теплого атмосферного фронта в небе будут плотные многослойные облака. Ожидается выпадение осадков в виде снега, преходящего в мокрый снег. Затем придут дожди.

Местами возникнет гололед, также возможны ледяные дожди.

Во вторник температура в Москве составит плюс 1 — плюс 3 градуса, в Подмосковье столбики термометров покажут от нуля до плюс 4 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, порывы составят 3-8 м/с. Атмосферное давление — 748 мм рт. ст., что близко к норме.

В среду в столичном регионе пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Температура ночью и днем будет плюс 1 — плюс 3 градуса.

Ранее Леус предупредил, что выпавший в Московском регионе снег растает к Новому года из-за временного потепления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.