Леус: температурная аномалия ожидается в Москве в конце мая

В первые 10 дней мая в Центральной России, в том числе в Москве, температура будет на четыре градуса ниже нормы. Однако после этого начнет теплеть, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В середине мая в Москве температурный режим окажется в рамках климатической нормы. Затем начнет теплеть.

Температурная аномалия будет еще в конце мая и в начале июня. Потеплеет практически на пять градусов больше многолетних значений.

Ранее москвичей предупредили, что в российской столице с 3 по 5 мая будет сильный ветер. Он усилится до 17 метров в секунду.