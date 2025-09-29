Леус: Москву ждут ранние заморозки в конце сентября

В последний день сентября 2025 года столицу ожидает похолодание до отрицательных температур. Утром 30 сентября в Москве термометры покажут от минус одного до плюс одного градуса, а в области температура может опуститься до минус четырех, об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, заморозки в 2025 голу наступят значительно раньше обычного срока. В XXI веке средняя дата первых заморозков в Москве приходится на 11 октября, то есть холода придут более чем на 10 дней раньше многолетней нормы.

В Подмосковье холода уже давали о себе знать — первые заморозки там были зафиксированы еще 13 сентября. После этого наблюдались периоды потепления и похолодания. Текущие заморозки вернутся после трехдневного перерыва.

При этом сентябрь в целом оказался теплее обычного — его средняя температура превысила климатическую норму почти на два градуса, что позволяет отнести его к категории теплых месяцев.

Леус отметил, что начало октября в столичном регионе будет с преимущественно ясной и сухой погодой. Днем воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, что соответствует климатической норме.

Ночью ожидается понижение температуры из-за влияния холодного антициклона. Это атмосферное явление уменьшит облачность и усилит охлаждение приземного слоя воздуха, что приведет к локальным заморозкам.

Ранее москвичей предупредили о возможной гололедице на дорогах ночью и утром 30 сентября. Городское хозяйство Москвы следит за ситуацией и будет оперативно принимать меры для обеспечения безопасности.

