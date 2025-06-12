Леус: Москву зальет дождями в праздничные выходные

С 12 по 15 июня Центральную Россию зальет дождями. В Москве может выпасть до трети от месячной нормы осадков, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В четверг дожди будут небольшими, а температура удержится в рамках климата. Уже в пятницу непогода усилится: выпадут обильные осадки, прогремят грозы.

Температурный фон будет ниже климатической нормы. В Москве столбики термометров 13 июня покажут от плюс 20 до плюс 22 градусов, в соседних регионах — от плюс 17 до плюс 22 градусов. Сильнее всего от дождя пострадает Орловская область, где за сутки выпадет около 28-33 мм осадков.

Суббота может стать самым холодным днем праздничных выходных. В Москве температура понизится до плюс 16 — плюс 18 градусов. В соседних регионах столбики термометров покажут плюс 14 — плюс 19 градусов. На юге и востоке Подмосковья выпадет до 24-29 мм осадков, это 40% от месячной нормы.

В воскресенье дожди будут несильными. В столице температура поднимется до плюс 20 — плюс 22 градусов, в соседних регионах — до плюс 17 — плюс 22 градусов.

Таким образом, с 13 по 15 июня в Москве может выпасть до трети от месячной нормы дождей, Осадки прекратятся с приходом новой недели. Температура повысится до плюс 21 — плюс 26 градусов.

Ранее Леус назвал погоду в длинные выходные в Москве некомфортной. На нее будет влиять циклон.