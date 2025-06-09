Синоптик Леус назвал предстоящую погоду в длинные выходные в Москве некомфортной

Синоптик Леус: на длинных выходных в Москве и области погода будет некомфортной

Текущая рабочая неделя будет короткой в связи с приближающимся праздником Днем России, который отмечается 12 июня. В связи с этим, россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня включительно. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что погода в этот период в Московском регионе будет некомфортной.

«Складывается такое впечатление, что природа не любит длинные выходные — вот уже третий раз, два раза в мае, и теперь на них приходится совсем не комфортная погода», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Так, 12 июня погода начнет меняться из-за приближающегося циклона с запада, который принесет в Московский регион облака и небольшие дожди. Температура воздуха в праздничный день прогреется до плюс 20 градусов.

С 13 по 15 июня на погоду в столице страны будет влиять циклон. Он замедлит свое движение над юго-востоком Центрального федерального округа, что сделает погоду довольно облачной и дождливой. Температура воздуха будет ниже климатической нормы в этот период на 2-3 градуса.

Днем столбик термометра будет подниматься лишь до отметок в плюс 17-19 градусов.

По словам Леуса, в первой половине июня самым теплым днем стал текущий понедельник — 9 июня. К 15:00 воздух в столице прогревался до плюс 27,5 градуса.