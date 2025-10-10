Летучие мыши выбрали для размножения «Лосиный остров» в Москве

В рамках исследовательского проекта, посвященного фауне национального парка «Лосиный остров», специалисты продолжат мониторинг ультразвуковой активности и отлов летучих мышей. Ученые зафиксировали присутствие шести различных видов летучих мышей на территории нацпарка, который животные выбрали для размножения, сообщает ТАСС .

Пресс-служба департамента природопользования и защиты окружающей среды сообщила, что самым маленьким представителем оказалась половозрелая самка, по признакам которой исследователи заключили, что она кормила потомство в текущем году. Все пойманные особи были тщательно измерены и помечены уникальными алюминиевыми кольцами, позволяющими отслеживать их жизненный путь и возможные возвращения в «Лосиный остров» в будущем.

После проведения необходимых процедур все мыши были отпущены на свободу в течение двух часов после поимки и успешно покинули место выпуска. Представители департамента отметили, что значительное количество молодых особей и самок, недавно завершивших период лактации, позволяет ученым утверждать, что «Лосиный остров» служит местом размножения для всех трех отловленных видов рукокрылых.

«Сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) провели исследование ультразвуковых сигналов и контрольный отлов летучих мышей в городской части национального парка. Установлено, что всего их здесь обитает шесть видов. Из 19 пойманных зверьков 13 — молодые особи, всего были отловлены представители трех видов. По частоте обнаружения сигналов и в отловах самые многочисленные виды — лесной нетопырь (Pipistrellus nathusii) и водяная ночница (Myotis daubentonii)», — рассказали в ведомстве.

Ранее россиянам рассказали, как действовать, если в их жилье попала летучая мышь. По словам специалистов, ни в коем случае нельзя допускать прямого контакта с животным.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.