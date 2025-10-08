Без паники: что делать с летучей мышью в доме или квартире

По словам популяризатора науки и телеведущего Оса Арутюняна, чтобы в квартиру или дом не залетела летучая мышь, лучше всего просто закрывать окна.

«Для летучих мышей дом или квартира — это такая пещерка, в которую можно прилететь и переночевать или уже начать готовиться к зиме, потому что уже холодает, и они зимой впадают в спячку. Поэтому надо окна закрывать, ну или как минимум хорошо занавешивать их», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, обнаружив мышь в своем жилище, прежде всего, стоит сохранять спокойствие. Эти животные не стремятся к контакту с людьми; их пугает сложившаяся ситуация и вторжение на их территорию. Поэтому, важно безопасно изловить животное, избегая прямого контакта. Не стоит ловить мышь голыми руками, так как это может нанести ей вред.

Кроме того, мыши являются переносчиками различных инфекций, включая бешенство. Для поимки лучше использовать тканевый мешок или наволочку, осторожно накрыв ей мышь. Затем аккуратно переместите мышь в мешке на улицу и выпустите. После этого тщательно вымойте и продезинфицируйте руки и наволочку. Эксперт подчеркнул необходимость избегать любого физического контакта с летучей мышью.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.