Летные испытания самолета МС-21 начнутся до конца 2024 года
Тестовые полеты самолеты МС-21 начнут до конца этого года, пишут «Известия» со ссылкой на ПАО «Яковлев».
На Иркутском авиационном заводе два опытных образца МС-21 оборудуют отечественной авионикой, российскими двигателями и системами жизнеобеспечения. В производстве задействованы более 20 тыс. предприятий и 56 основных поставщиков.
У нового лайнера будут антропометрический салон и более вместительные багажные полки.
Одной из особенностей импортозамещенного салона МС-21 является широкий центральный проход, который составляет не менее 50,8 сантиметров.
Ранее сообщалось, что первые девять среднемагистральных самолетов МС-21 поставят уже в следующем году. С 2026-го объем производства SSJ New превысит 20 единиц в год, а МС-21 — 72 единиц в год с 2029-го.