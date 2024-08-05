Летные испытания самолета МС-21 начнутся до конца 2024 года

Тестовые полеты самолеты МС-21 начнут до конца этого года, пишут « Известия » со ссылкой на ПАО «Яковлев».

На Иркутском авиационном заводе два опытных образца МС-21 оборудуют отечественной авионикой, российскими двигателями и системами жизнеобеспечения. В производстве задействованы более 20 тыс. предприятий и 56 основных поставщиков.

У нового лайнера будут антропометрический салон и более вместительные багажные полки.

Одной из особенностей импортозамещенного салона МС-21 является широкий центральный проход, который составляет не менее 50,8 сантиметров.

Ранее сообщалось, что первые девять среднемагистральных самолетов МС-21 поставят уже в следующем году. С 2026-го объем производства SSJ New превысит 20 единиц в год, а МС-21 — 72 единиц в год с 2029-го.