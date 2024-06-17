Летние каникулы проходят в чеховском лагере «Солнышко»

Дети окунулись в волшебный мир А. С. Пушкина, разделившись на команды «Золотых петушков» и «Золотых рыбок». В ходе литературной викторины и конкурса рисунков по сказкам ребята продемонстрировали свои знания и творческие способности.

Также в оздоровительном лагере психолог провела тренинг «Я — патриот». Ребята размышляли о понятии патриотизма, узнали новые пословицы о Родине и создали свои эмблемы патриотизма и гражданственности.

Продолжилась работа над проектом «Содержание питательных веществ в любимых блюдах А. С. Пушкина». День начался с «Чемпионата умников», где ребята проводили исследования, определяя жиры и витамины в любимых блюдах Пушкина. На аукционе «Выбирай или проиграешь» они продолжали набирать знания, готовясь к защите итогового проекта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартовала 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.