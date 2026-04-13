Лесные формирования полностью готовы к пожароопасному сезону в Подмосковье

В Подмосковье 28 лесопожарных станций. 17 из них — это новые, современные. Об этом рассказал председатель комитета лесного хозяйства региона Алексей Ларькин.

«В этом году одну ЛПС построим новую в Дмитровском погосте в Шатуре, в двух ЛПС проведем капитальный ремонт. Это в Дмитрове и Голицыне», — сказал он на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В регионе 439 единиц лесопожарной техники. За пять лет парк был обновлен на 65%. В этом году в регион поступит 41 единица новой техники. 28 единиц уже получено. Это серьезное дополнительное оснащение лесничеств.

Состав сил и средств лесопожарных формирований полностью готов к пожароопасному сезону. Важным направлением также является противопожарное обустройство лесов. Основной акцент в планировании мероприятий делается на муниципалитеты, где риск природных пожаров выше.

В этом году запланированы следующие мероприятия: устройство и прочистка минполос — порядка 5700 км, ремонт лесных дорог (285 км), ремонт и благоустройство мест отдыха (895), установка и ремонт шлагбаумов (569), установка и ремонт аншлагов, стендов, билбордов (546).

Важным направлением является выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий. В текущем году будут приведены в порядок леса на площади 6500 га.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье усиливают подготовку к пожароопасному сезону, делая ставку на технику и контроль лесных территорий. Система обводнения торфяных участков в регионе работает.

