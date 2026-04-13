Андрей Воробьев: система обводнения торфяников в Подмосковье работает

В Подмосковье усиливают подготовку к пожароопасному сезону, делая ставку на технику и контроль лесных территорий. Система обводнения торфяных участков в регионе работает. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наступает лето, теплые дни, большое количество людей, жителей нашего мегаполиса приезжает на природу. <…> Мы с вами знаем, что 40% территории Московской области — это леса. Мы с вами помним, что большая работа, в том числе при поддержке президента, была реализована в части обводнения торфяных участков. И вот сегодня профессионалы-лесники говорили о том, что эта система сегодня работает», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что прежде всего это касается Шатуры.

«Сегодня мы вручили технику и имели разговор с теми, кто отвечает за безопасность в лесу. Это отдельное ремесло, требующее, как и все остальное, профессионального подхода. У нас принимает участие (в совещании — ред.) Иван Васильевич Советников, федеральный руководитель (руководитель Федерального агентства лесного хозяйства — ред.), который отвечает за леса, но мы с вами его знаем, что он очень хорошо разбирается и в подмосковных лесах по причине того, что часть своего служебного пути прошел у нас», — отметил губернатор.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.