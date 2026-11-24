Лесничие убрали опасное дерево у дороги к СНТ «Лотерея» в Можайске

Лесничие устранили угрозу падения дерева на дорогу к СНТ «Лотерея» в Можайском округе после обращения садоводов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Садоводы из СНТ «Лотерея» в Можайском округе обратились в Бородинский филиал ГАУ МО «Мособллес» из-за дерева, нависшего над дорогой. Сильный порыв ветра мог обрушить его на проезжающие машины.

На место оперативно выехали сотрудники Ново-Покровского и Борисовского участковых лесничеств. Удаление наклонившегося дерева требовало расчета направления падения, проверки натяжения ствола и состояния корней. Лесничие убрали аварийное дерево, сделав проезд к товариществу безопасным.

«С подобными ситуациями сталкиваемся нередко. Когда людям сложно, мы рядом и действуем быстро», — отметил старший участковый лесничий Юрий Иконников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.