Лера Кудрявцева попала в список неплательщиков элитного ЖК в центре Москвы

Известная телеведущая Лера Кудрявцева задолжала 30 тыс. рублей за капремонт в элитном жилом комплексе в Пресненском районе столицы, сообщает Mash .

Звезда «Голубых огоньков» несколько лет не оплачивала капитальный ремонт в квитанции ЖКУ по квартире на Шмитовском проезде. В итоге сумма долга составила 29 987 рублей и пошлина в размере 2 тыс. рублей.

Коммунальщики дали Кудрявцевой время для погашения задолженности, но после полного игнорирования долга обратились в суд. В начале декабря Фонд капремонт многоквартирных домов Москвы направил судебный приказ в мировой участок.

По словам Кудрявцевой, она не знала о существовании долга за капитальный ремонт, так как не получала никаких квитанций.

Ранее стало известно, что блогер Артем Чекалин задолжал ФНС почти 1 млн рублей. За блогером числятся четыре фирмы, в том числе «Би фит», ежегодная выручка которой составляла 3 млрд рублей.