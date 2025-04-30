Лепс отложил свадьбу из-за финансовых проблем

Григорий Лепс отложил свадьбу с 19-летней Авророй из-за финансовых трудностей. Певец взял кредит на 300 млн рублей, все средства направлены на новый бизнес, сообщает kp.ru .

Григорий Лепс планировал летом отпраздновать свадьбу с 19-летней Авророй, однако торжество отложено из-за финансовых трудностей. Несмотря на изначальные намерения, Лепс оказался в долгах из-за крупного кредита на новый бизнес.

Аврора подтвердила, что подготовка к свадьбе приостановлена, поскольку есть обстоятельства, не зависящие от них. Девушка сейчас находится на учебе в Лондонском колледже моды, планирует вернуться в Москву в июне.

По словам друзей Лепса, свадьба требует значительных средств, которыми артист в данный момент не располагает. Коллеги артиста сообщили, что Лепс вложил все средства в открытие нового элитного бара.

Пока что Лепс представил свою молодую невесту лишь старшей дочери Инге, но артист уверен, что и младшие дети поддержат его в будущем. Инга, которой 39 лет, поддерживает теплые отношения с Авророй, комментируя ее публикации в социальных сетях.