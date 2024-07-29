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Лепс опубликовал фото с 18-летней невестой из элитного отеля в Турции

Российский певец Григорий Лепс поделился с подписчиками в соцсетях фотографией с молодой спутницей — своей 18-летней невестой. Снимок был сделан во время отдыха в Турции, пишет Газета.ru .

На кадрах 62-летний Лепс обнимает девушку, одетую в черное платье. Сам артист позирует в голубой рубашке и солнцезащитных очках.

«Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем!» — подписал публикацию певец.

Лепс и его предполагаемая невеста Аврора Киба впервые появились вместе на публике на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Позже девушка опубликовала в соцсетях фото подаренного ей артистом помолвочного кольца с бриллиантом.

Родители Кибы роман своей дочери с 62-летним певцом не комментируют.