Леонид Якубович рассказал, как долго намерен работать в «Поле чудес»

Телеведущий Леонид Якубович планирует работать в капитал-шоу «Поле чудес» до тех пор, пока программа будет нравиться зрителям и приносить успех телеканалу, сообщает aif.ru .

По его словам, он относится к продолжительности своей работы в шоу очень философски.

Также он подчеркнул, что никогда не говорил о своем желании покинуть «Поле чудес». По его словам, такие высказывания являются абсолютным враньем, которые «удивляют извращенным умом».

Ранее Леонид Якубович рассказал, что болезненно воспринимает даже незначительные предательства в профессиональной сфере и до сих пор остается ранимым, несмотря на многолетний опыт.