Леонид Якубович признался, что тяжело переживает предательства на работе
Телеведущий Леонид Якубович рассказал, что болезненно воспринимает даже незначительные предательства в профессиональной сфере и до сих пор остается ранимым, несмотря на многолетний опыт, сообщает kp.ru.
Леонид Якубович признался, что остро реагирует на предательство, даже если оно кажется незначительным. По словам народного артиста РФ, несмотря на большой профессиональный опыт, он не стал менее чувствительным к подобным ситуациям.
В эфире радио «Комсомольская правда» Якубович отметил, что ему важно работать в команде, на которую можно полностью положиться. Он подчеркнул, что отсутствие поддержки вызывает у него сильный дискомфорт.
«Вокруг меня собралась такая команда, с которой можно даже не поворачивать голову. И в театре, и во время полетов. А когда такой поддержки нет, я испытываю большой дискомфорт. Если ты нацелен на результат, вы оговорили все шаги, а в ответственный момент кто-то сбоит — это раздражает», — рассказал телеведущий.
Якубович добавил, что предпочитает четко двигаться к цели и не тратить время на лишние объяснения.
«Мелкие предательства меня жутко щиплют за сердце. Я ужасно ранимый, особенно в работе. Не выношу пустые жабьи глаза до такой степени, что просто обижаюсь, чисто по-детски», — поделился артист.
Телеведущий также отметил, что в театре и во время полетов предательства невозможны, поскольку там всегда ощущается поддержка коллег с момента поднятия занавеса до финальных аплодисментов.