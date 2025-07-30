Леонид Якубович признался, что тяжело переживает предательства на работе

Телеведущий Леонид Якубович рассказал, что болезненно воспринимает даже незначительные предательства в профессиональной сфере и до сих пор остается ранимым, несмотря на многолетний опыт, сообщает kp.ru .

Леонид Якубович признался, что остро реагирует на предательство, даже если оно кажется незначительным. По словам народного артиста РФ, несмотря на большой профессиональный опыт, он не стал менее чувствительным к подобным ситуациям.

В эфире радио «Комсомольская правда» Якубович отметил, что ему важно работать в команде, на которую можно полностью положиться. Он подчеркнул, что отсутствие поддержки вызывает у него сильный дискомфорт.

«Вокруг меня собралась такая команда, с которой можно даже не поворачивать голову. И в театре, и во время полетов. А когда такой поддержки нет, я испытываю большой дискомфорт. Если ты нацелен на результат, вы оговорили все шаги, а в ответственный момент кто-то сбоит — это раздражает», — рассказал телеведущий.

Якубович добавил, что предпочитает четко двигаться к цели и не тратить время на лишние объяснения.

«Мелкие предательства меня жутко щиплют за сердце. Я ужасно ранимый, особенно в работе. Не выношу пустые жабьи глаза до такой степени, что просто обижаюсь, чисто по-детски», — поделился артист.

Телеведущий также отметил, что в театре и во время полетов предательства невозможны, поскольку там всегда ощущается поддержка коллег с момента поднятия занавеса до финальных аплодисментов.