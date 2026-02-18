Ленятся надевать куртку и шапку: москвичи массово бросают курить из-за морозов

По словам экспертов, холода, которые сохраняются в мегаполисе с января, отвадили москвичей от вредной привычки. Некоторые люди отказались от перекура, чтобы не заболеть. Другим просто лень надевать куртки и шапки.

По словам врачей, курение на холодной воздухе может вызвать сужение кровеносных сосудов и дальнейшее отморожение конечностей. Доцент кафедры госпитальной терапии Пироговского университета Ольга Бродская отметила, что комбинация низкой температуры и табачного дыма может навредить ресницам, чье нормальное биение при таких условиях нарушается.

Кроме того, курение на холоде увеличивает риск заболеть бронхитом, ОРВИ и т. д. Также возрастает риск спровоцировать стенокардию.

Ранее в Китае арестовали россиян за курение. Это произошло во время полета на самолете.

