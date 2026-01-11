В Китае начали арестовывать россиян за курение

В КНР арестовали двух россиян за курение на борту самолета

В период с 1 по 7 января в Китае были арестованы два россиянина за курение на борту самолета. По законам КНР, делать это в воздушном судне запрещено, сообщает пресс-служба посольства России в стране.

Там добавили, что курить нельзя не только стандартные сигареты. Вейпы и иные устройства, во время взаимодействия с которыми выделяется «пар», тоже запрещены.

Курить нельзя на всех этапах полета. Запрет распространяется на время стоянки, взлета, полета и посадки.

Причем ограничения действуют во всех частях самолета. Туалеты — не исключение.

В посольстве напомнили, что за курение на борту может последовать наказание. Так, правонарушителей может ждать админарест на 5-15 дней, большой штраф, занесение в «черный список» недобросовестных пассажиров с вероятным запретом на полеты авиационными компаниями КНР на срок до 12 месяцев.

