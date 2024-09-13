«Лемана ПРО» сожалеет о продаже ершиков с Буддой и уберет их с полок магазинов

«Лемана ПРО»: туалетные ершики с Буддой исчезнут из продажи в кратчайшие сроки

Компания «Лемана ПРО» (ранее — «Леруа Мерлен») отреагировала на недовольство россиян, вызванное появлением в магазинах сети туалетного ершика с изображением Будды, и пообещала в кратчайшие сроки снять предмет с продажи, об этом сообщили в пресс-службе «Лемана ПРО».

В компании пояснили, что всегда относились и будут относиться с глубоким уважением к чувствам верующих.

«Мы сожалеем о сложившейся ситуации. Данные товары уже сняты с продажи в интернет-магазине и в кратчайшие сроки будут убраны с полок магазинов „Лемана ПРО“», — заявили в пресс-службе сети.

Ранее оскорбительную новинку на полках магазинов обнаружили покупатели, их возмутил подобный товар. Туалетный ершик с изображением Будды продавался как в физических магазинах, так и на интернет-полках за 1,8 тыс. рублей.