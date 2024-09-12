Mash: «Леруа Мерлен» продает туалетные ершики с Буддой

«Леруа Мерлен» (сейчас — «Лемана Про» — ред.) заподозрили в оскорблении чувств верующих из-за туалетных ершиков с изображением Будды, которые продаются в магазинах сети, сообщает Mash .

Покупатели заметили на прилавках новинку, которую предлагают приобрести за 1,8 тыс. рублей. Туалетные ершики с изображением Будды также представлены в онлайн-каталоге сети.

Покупателям такая новинка не понравилась. Фотографии ершика с Буддой увидел и председатель Центрального духовного управления буддистов в РФ геше Йонтен.

По его словам, в планах — убрать продукцию из магазинов сети по всей стране. В ином случае «Лемана Про» может получить наказание за оскорбление религиозных чувств буддистов.

Отмечается, что приобрести ершик сейчас можно везде, так как он разлетелся по интернет-магазинам и маркетплейсам. Отозвать такую огромную партию, находящуюся в разных регионах страны, почти нереально. Однако в некоторых гипермаркетах, к примеру, в Волгограде, новинку уже начали убирать с полок.