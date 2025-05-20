Лекцию об истории первой народной музыкальной школы в РФ провели в Химках

В Химках провели патриотическую лекцию об открытии первой народной музыкальной школы в России. В программе встречи — историческая беседа и выступления коллектива ложкарей. Вместе с химчанами участие в мероприятии приняли общественница Алина Шалимова и депутат Химок Галина Болотова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Очень здорово, что сегодня в нашей стране можно получить музыкальное образование вне зависимости от социального статуса, уровня дохода или места проживания. Это помогает каждому человеку раскрывать свои таланты, получать удовольствие от творчества и вносить вклад в развитие культуры и искусства общества», — подчеркнула Галина Болотова.

Мероприятие провели под лозунгом «Успех V единстве поколений» в рамках широкомасштабной патриотической программы. Её реализуют в Химках с начала июля 2024 года.

«Это движение призвано сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени. Кроме того, оно направлено на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны», — подчеркнула химкинский депутат Юлия Ишкова.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев дополнил, что в рамках этой программы для горожан регулярно проводят различные патриотические мероприятия. В их числе — встречи с членами химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, мастер-классы, лекции и многое другое.

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