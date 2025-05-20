Легкоатлетическую эстафету среди школьников провели в Химках

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В Химках на территории сквера Марии Рубцовой провели легкоатлетическую эстафету среди школьников. Спортсмены преодолели несколько отрезков дистанции на скорость. В соревнованиях приняли участие дети из 24 школ городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортивное мероприятие посвятили городам-героям Великой Отечественной войны. Эстафету провели в 12 этапов — именно столько городов носят звание «Город-герой». После соревнований химчане возложили цветы к памятнику «Танк Т-34».

«Уже несколько лет мы проводим легкоатлетическую эстафету, приуроченную ко Дню Победы. Наша школа здесь представляет судейскую бригаду. Эта эстафета уже не просто соревнования, но и ежегодный праздник», — рассказал директор спортшколы по зимним видам спорта Александр Ручкин.

В Химках регулярно проводят спортивные состязания, турниры и эстафеты. Главные задачи спартакиады — патриотическое воспитание молодого поколения, привлечение детей к регулярным занятиям спортом и пропаганда здорового образа жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.