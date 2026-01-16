Легендарный iPhone 4 сметают: почему телефон 2010 года снова популярен

Издание The New York Post обратило внимание, что iPhone 4 снова стал популярен среди молодежи. Количество соответствующих запросов в Google Trends выросло на 980%, сообщает «Лента.ру» .

Оказалось, что причина возродившейся популярности смартфона, который вышел 15 лет назад, довольно необычная — молодым людям нравится низкокачественная камера. Она создает теплые эффекты винтажных фотографий.

iPhone 4 — один из последних гаджетов, который выпустили еще под руководством легендарного основателя компании Apple Стива Джобса. Журналисты отметили. Что поколение разочаровалось в крупных технологических компаниях и снова возвращается ко временам, «когда царила надежда».

Специалисты не советуют приобретать смартфон в качестве основного устройства. Уже много лет iPhone 4 не получает обновлений, поэтому его очень легко взломать. Последняя версия iOS, которую он поддерживает, была выпущена в 2014 году.

