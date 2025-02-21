Ледяные глыбы обнаружили на пляже в Анапе

Из-за низкой температуры воздуха на пляже в Анапе появились ледяные глыбы, сообщает SHOT .

В городе на протяжении трех недель фиксируются сильнейшие морозы. Днем столбики термометров показывают минус 3 градуса, а ночью температура опускается до минус 9 градусов.

В результате морозов на косе Голенькой местные жители нашли ледяные торосы. Это явление уникально для данного региона.

Из-за этого, что ледяной покров прижимается к берегу, образуются обломки льда. Так ледяные глыбы и появились на пляже в Анапе.

21 февраля из-за морозов были отменены занятия в школах Челябинска. На учебу не пошли ученики начальных классов.