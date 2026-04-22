Ледяной апокалипсис грядет: ливни с мокрым снегом накроют Москву

сегодня в 14:17

МЧС: дождь с мокрым снегом прогнозируется в Москве 22–23 апреля

В Москве целые сутки ожидается непогода, прогнозируются дожди и мокрый снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся на территории мегаполиса в период с 21 часа 22 апреля до 21 часа 23 апреля.

По прогнозам синоптиков, в это время ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Возможно усиление ветра северной четверти, порывы достигнут 15 м/с.

В связи с непогодой МЧС напоминает гражданам о соблюдении мер безопасности. Жителей просят быть внимательными и осторожными, нельзя оставлять детей без присмотра.

Автомобилистам напомнили, что в условиях дождя и мокрого снега надо значительно снижать скорость, избегать опасных маневров, не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам нельзя приближаться к шатким конструкциям.

В случае ЧП можно обращаться по телефонам 112, 101, 8 (495) 637-31-01.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что после теплого 22 апреля в Москву придут дожди, усилится ветер и понизится температура. 23 апреля, установится облачная погода. Днем температура составит +5…+7 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.