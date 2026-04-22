Синоптик Позднякова предупредила о дождях в Москве

сегодня в 13:26

Синоптик Позднякова: 23 и 24 апреля в столице похолодает до +5…+7 градусов

Главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что после теплого 22 апреля в Москву придут дожди, усилится ветер и понизится температура, передает RT .

По словам синоптика, 22 апреля станет самым комфортным днем недели. Осадков не ожидается, воздух прогреется до +13 градусов.

«Сегодня осадков не ожидается и будет тепло. Температура днем может максимально доходить до +13 градусов. В последующие дни характер погоды будут портить циклоны», — поделилась она.

В четверг, 23 апреля, установится облачная погода. Днем температура составит +5…+7 градусов.

«Ночью будут приниматься небольшие, а днем умеренные дожди. Причем вновь будет усиливаться ветер с порывами до 14 м/c», — отметила она.

Неблагоприятные условия сохранятся и в пятницу, 24 апреля. Ночью возможны осадки, местами с мокрым снегом, днем — преимущественно дождь. Температура останется на уровне +5…+7 градусов.

В выходные и в понедельник днем ожидается +5…+10 градусов. Дожди разной интенсивности продолжатся как ночью, так и днем, заключила синоптик.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.