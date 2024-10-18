Лебедеву и Пономаренко запрещен въезд в Латвию

Глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже заявила о введении запрета на посещение страны для дизайнера и блогера Артемия Лебедева, а также для комика Валерия Пономаренко, сообщает Infox .

«Я решила внести граждан РФ Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных лиц (персона нон грата) и ограничить их въезд в Латвию на неопределенный срок», — отметила она в социальных сетях.

Причины подобного решения не раскрываются.

В сентябре аналогичные меры были приняты в отношении российской комедийной артистки, звезде программы «Женский стендап» на ТНТ Марии Марковой. Глава МИД Латвии отметила, что это решение было принято в соответствии с иммиграционным законодательством, добавив, что Маркова является «пропагандисткой российского телеканала ТНТ».

Ранее семья из Латвии решила переехать в Россию из-за дискриминации русских. Она лишилась льгот для многодетных семей, а после столкнулась с тем, что родителей и вовсе захотели лишить родительских прав.