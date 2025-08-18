Лебедев призвал СМИ не сдаваться в борьбе с патентными троллями

Российские СМИ стали часто сталкиваться с массовыми исками от патентных троллей, которые хотят получить компенсацию за использование того или иного изображения в публикациях якобы с нарушением авторских прав. Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал ситуацию в рамках Фестиваля новых медиа.

По словам Лебедева, в первую очередь нужно разделять честное право каждого автора на защиту его прав на ту или иную интеллектуальную и цифровую собственность от случаев, когда патентные тролли намеренно подают массовые иски в суд с целью нажиться на редакциях. Как правило, в судах по таким делам фигурируют не сами авторы изображений, а компании, с которыми заключены договоры о доверительном управлении. Лебедев считает, что в таких случаях СМИ не должны просто сдаваться, он призвал редакции бороться со злоумышленниками.

«Сначала надо прикрыть ж***, чтобы точно по всем фронтам ты знал, что у тебя все лицензировано, все авторизованное, все авторское, подписанное, с правами на всю Вселенную, включая Нептун. И после этого, если вдруг приходят какие-то ребята, которые вот таким образом пытаются расшатать, надо с ними бороться. Надо легко не сдаваться, и судиться с ними, и доказывать», — заявил Лебедев.

Блогер предложил пострадавшим сторонам собраться вместе, обсудить случившиеся кейсы, сохранить их в одном месте и попросить юристов проследить алгоритм действия патентных троллей.

«Пусть ваши юристы вместе сядут, посмотрят на общий знаменатель: где эти люди прокололись. Может быть, они использовали, не знаю, всего трех нотариусов на все эти случаи. Значит, этих нотариусов — на кол посадить и все», — сказал Лебедев.

Ранее на заседании ИТ-комитета Госдумы рассматривались вопросы, связанные с использованием юридических схем в медиасфере, когда массово подаются иски за применение изображений без предоставления доказательств авторства. Одним из решений этой проблемы может стать создание единого мультимедийного банка для СМИ.