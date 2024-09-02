Лавров поздравил учеников подмосковной Гимназии им Примакова с Днем знаний

Министр иностранных дел поучаствовал в торжественной линейке в подмосковной Гимназии им. Примакова в День знаний.

«Гимназия носит имя человека, который был учителем многих поколений и дипломатов, и ученых, и людей другой профессии, в том числе и вашего покорного слуги. К их числу относится великий государственный деятель, который очень многое сделал для того, чтобы Россия обрела ту самую свободу, самосознание, которое, как оказалось, в начале 90-х были под угрозой», — рассказал Лавров.

Глава МИД добавил, что Евгений Максимович Примаков внес очень крупный вклад в формирование внешней политики РФ, которую сейчас реализуют под руководством президента России Владимира Путина.

«В том числе в рамках специальной военной операции, где наши солдаты, наши бойцы защищают нашу историю, память о подвигах предков, о которых только что звучали слова гимна, защищают наш язык и православную веру. Это тоже часть нашей истории. Я уверен, что в школах будут изучать эти события как судьбоносные. И давайте пожелаем всем вам успехов, а нашей Родине — победы», — заключил Лавров.