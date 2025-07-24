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Лариса Гузеева призналась в симпатии к молодому актеру Лукину

66-летняя телеведущая Лариса Гузеева призналась, что прониклась симпатией к 26-летнему актеру Алексею Лукину. Он приобрел популярность благодаря ролям в сериалах «Ивановы-Ивановы», «Макрон» и «Этерна», сообщает Super.ru .

Телеведущая узнала, что у молодого человека нет возлюбленной. Она удивилась этому факту.

По словам Гузеевой, Лукин — «молодой, перспективный, статный». Звезда «Жестокого романса» недоумевает, почему у актера, обладающего такими преимуществами, нет второй половинки.

Актриса также рассказала, что во времена ее молодости все были без ума от актеров фильма «Гардемарины, вперед!»

«У нынешней молодежи свои кумиры — меня всегда исправляют, теперь это „краши“», — сказала Гузеева.

Ранее Гузеева показала фото, на котором она предстала без макияжа. Поклонников такая честность поразила.