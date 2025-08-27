Ландыши и волчье лыко: россиянам рассказали о ядовитых ягодах

Биолог и агроном Михаил Воробьев перечислил ядовитые лесные плоды, которые жители России часто ошибочно принимают за безопасные, сообщает RT .

«С чем чаще всего возникает путаница? С волчьим лыком. У него яркие, блестящие ягоды красно-оранжевого цвета. Они выглядят очень привлекательно, но, несмотря на это, они опасны для здоровья», — пояснил он.

Также эксперт обратил внимание на опасность ягод ландыша, которые внешне напоминают гроздь красной смородины. По его словам, они тоже красные и выглядят аппетитно.

А вороний глаз иногда можно спутать с черникой или голубикой: это ягоды темно-сизого цвета с налетом. Они тоже могут показаться привлекательными, но пробовать их крайне нежелательно

Специалист также упомянул, что клещевину часто используют в городах в качестве декоративного растения.

