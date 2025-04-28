Грибникам рассказали, как не перепутать сморчки с их токсичными двойниками

«Их нужно отличать от строчков. Строчки мы не рекомендуем собирать, потому что они содержат токсин гиромитрин, и отравление этим токсином аналогично по клинической картине отравлению ракетным топливом», — предостерег эксперт.

По его мнению, если в скором времени потеплеет и пройдут дожди, то первые подберезовики могут появиться уже к середине мая.

Дьяков также поделился рекомендациями по правильному сбору грибов. Грибники вечно спорят о том, как правильно: срезать или выдергивать гриб. Вырывание наносит вред грибнице, в то время как срез открывает доступ для инфекций. Рекомендуется осторожно выкручивать гриб, стараясь не повредить грибницу. После этого следует очистить его ножом и только потом поместить в корзину, пояснил миколог.

Дьяков также подчеркнул, что важно избегать сбора грибов, вызывающих сомнения в съедобности. Если человек не является экспертом и не уверен в безопасности гриба, лучше его не брать — это однозначно, заверил эксперт. Даже он, будучи микологом, не может знать все грибы, и если у него возникают сомнения, особенно в регионах, таких как Кавказ или Дальний Восток, он воздержится от сбора такого гриба.