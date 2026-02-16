Лабубу сожгут на Масленицу в Липецкой области
Фото - © Башкирова Анна / Фотобанк Лори
По информации правительства Липецкой области, на Масленицу в археологическом парке «Аргамач» будет сожжено чучело Лабубы, об этом сообщается в Telegram-канале «Липецкая область».
По данным областной администрации, церемония сожжения пройдет 21 февраля и будет символизировать проводы зимы и избавление от всех неприятностей, связанных с этим временем года.
В 2025 году на масленичном празднике в этом парке были сожжены чучела, изображавшие Белого Ходока, Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера и Хагги Вагги.
16 февраля в России начинается древний славянский праздник Масленица. Он будет идти до 22 февраля. Во время Масленицы принято весело провожать зиму.
