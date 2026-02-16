В России провожают зиму: празднование Масленицы началось 16 февраля

16 февраля в России начинается древний славянский праздник Масленица. Она будет идти до 22 февраля.

Во время Масленицы принято весело провожать зиму. На Руси считалось, что вскоре после этого праздника начнется цикл обновления природы.

Ключевым атрибутом праздника является чучело Масленицы. Также в древние времена устраивали забавы, катались на санях, веселились.

Не менее важным атрибутом праздника является приготовление блинов. Их можно делать как классические, так и с разными начинками.

На Руси блины обладали особым ритуальным значением. Они обозначали Солнце.

Во все дни масленой недели есть свои обряды. Так, в понедельник встречают Масленицу, во вторник происходят заигрыши, в среду - лакомки. В этот день принято приглашать зятьев с женами отведать блинов.

По четвергам славяне массово катались на санях. В деревнях в этот день проводили кулачные бои.

В пятницу - тещины вечерки. Зятья зовут тещу на угощение. В субботу проходят золовкины посиделки. На следующий день наступает «прощеное воскресенье». Во время него принято ходить к друзьям, знакомым, родственникам и просить друг у друга прощения на случай, если чем-то обидели.

