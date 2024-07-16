«Лаборатория Касперского» из-за санкций сворачивает работу в США

США ввели новые санкции в отношении руководства «Лаборатория Касперского» (ЛК) во второй половине июня 2024 года. Этот факт усложнил работу компании, после чего руководство приняло решение уйти с американского рынка, так как оставаться там пока нет смысла, пишет РБК .

На американском сайте уже невозможно купить продукцию «Лаборатории Касперского». Сообщается, что компании придется уволить 50 человек из-за санкций. Постепенное сокращение деятельности ЛК начнется с 20 июля 2024 года.

«Такое решение было принято в результате постановления Министерства торговли США о запрете продаж и дистрибуции продуктов „Лаборатории Касперского“ на этом рынке», — сообщили в компании.

Ранее Америка приняла решение ввести санкции против ЛК из-за ее связи с Россией. Под ограничения попали 12 руководителей компании.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания ведет свою деятельность более чем в 200 странах и территориях мира. Центральный офис компании расположен в Москве