Руководство «Лаборатории Касперского» попало под новые санкции США

сегодня в 18:42

США в пятницу ввели санкции в отношении 12 россиян, в их число попали руководители компании «Лаборатория Касперского», которую со второй половины сентября хотят запретить на территории Америки, сообщает РИА Новости .

Продажу ПО «Лаборатории Касперского» намерены ограничить из-за связи с России.

В новый санкционный список попало руководящее звено компании: исполнительный директор Андрей Тихонов, директор по развитию бизнеса компании Андрей Ефремов и директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов, а также другие их коллеги.

В списке Минфина США значатся только имена и паспортные данные попавших по санкции людей, но они совпадают с данными сотрудников вышеуказанной компании.

В Белом доме считают, что «Лаборатория Касперского» представляет угрозу для национальной безопасности Штатов.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе официально согласовали новый пакет санкций против России. Он стал 14-м по счету.