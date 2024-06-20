Евросоюз официально согласовал 14-й пакет санкций против России
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Бельгийское председательство в Совете ЕС сообщило о принятии нового пакета антироссийских санкций, 14-го по счету, сообщает ТАСС.
В Евросоюзе заявили, что новые ограничения будут «мощными и значительными».
Как отметили послы ЕС, рестрикции будут включать как целевые ограничения, так и меры по «закрытию дырок» в прошлых санкционных пакетах.
Таким способом Евросоюз предполагает повысить эффективность прошлых ограничений.
Ранее стало известно, кто попадет под новые санкции. В числе физлиц есть и певица Полина Гагарина.