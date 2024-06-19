Стало известно, кто попадет в новый пакет антироссийских санкций ЕС

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СМИ: Евросоюз собирается ввести санкции против 20 физлиц и 22 юрлиц в РФ

Евросоюз собирается вводить новые ограничения против 20 физлиц и 22 юрлиц России в рамках нового пакета санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание EUObsever.

Под рестрикции попадают такие российские бизнесмены, как Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев. Также в списке певица Полина Гагарина и гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

Кроме того, санкции хотят расширить на руководство производств ОПК, энергокомпании и некоторых чиновников.

Также новый пакет санкций ЕС против РФ включает ограничения поставок СПГ, использования нефтяных танкеров, экспорта гелия, технологий двойного назначения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что США пытаются измотать Россию санкциями. Но эти попытки провалились.