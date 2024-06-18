Главная

Путин: попытки США измотать Россию санкциями провалились

Президент России указал на провальные попытки политики ограничений США
Политика

Президент России Владимир Путин в статье для газеты «Нодон синмун» назвал провальными попытки реализовать Вашингтоном политику ограничений в отношении Москвы.

«(США — ред.) пытаются измотать нашу экономику всё новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны», — указано в публикации.

Президент подчеркнул, что «попытки сдержать, изолировать Россию провалились».

Глава российского государства сделал ряд заявлений северокорейскому изданию перед визитом в Пхеньян.