Путин: попытки США измотать Россию санкциями провалились
Президент России указал на провальные попытки политики ограничений США
Президент России Владимир Путин в статье для газеты «Нодон синмун» назвал провальными попытки реализовать Вашингтоном политику ограничений в отношении Москвы.
«(США — ред.) пытаются измотать нашу экономику всё новыми санкциями, спровоцировать рост социально-политической напряжённости внутри страны», — указано в публикации.
Президент подчеркнул, что «попытки сдержать, изолировать Россию провалились».
Глава российского государства сделал ряд заявлений северокорейскому изданию перед визитом в Пхеньян.