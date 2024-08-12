Кузбасские дети сплясали на крыше ТЦ «Праздничный» и разгневали прохожих

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Подростки устроили танцы на крыше ТЦ «Праздничный» в Междуреченске

В городе Междуреченск Кемеровской области подростки устроили танцы на крыше торгового центра «Праздничный». Видео развлечений юных кузбассовцев появилось в Сети и вызвало негативные комментарии у некоторых жителей, сообщает «Сiбдепо» .

«Праздничный» находится на проспекте Шахтеров. На опубликованных кадрах видно, как подростки стоят на «козырьке» торгового центра и начинают перелезать на крышу.

«Чьи дети на крыше?! Один чуть не сорвался», — написал автор публикации.

В комментариях пользователи недоумевали, как ребятам удалось забраться на крышу ТЦ и где в это время была охрана.

Ранее в кемеровском Прокопьевске двое подростков на одном электросамокате разбили голову ребенку.