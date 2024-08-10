В Кемеровской области двое подростков на электросамокате разбили голову ребенку

В Кемеровской области двое подростков на электросамокате сбили ребенка на тротуаре. В результате происшествия мальчику потребовалась медицинская помощь, сообщает «Сiбдепо» .

Инцидент произошел в Прокопьевске. Двое несовершеннолетних, двигаясь на одном электросамокате, совершили наезд на малолетнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травму головы, его мама уже обратилась в полицию.

На опубликованных кадрах видно, как самокатчики на скорости выскочили из-за угла и сбили мальчика, который в этот момент бежал за голубем.

В социальных сетях жители Кемеровской области раскритиковали подростков за опасную езду.