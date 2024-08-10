В Кемеровской области двое подростков на электросамокате разбили голову ребенку
В Кузбассе двое подростков на электросамокате сбили ребенка
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В Кемеровской области двое подростков на электросамокате сбили ребенка на тротуаре. В результате происшествия мальчику потребовалась медицинская помощь, сообщает «Сiбдепо».
Инцидент произошел в Прокопьевске. Двое несовершеннолетних, двигаясь на одном электросамокате, совершили наезд на малолетнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травму головы, его мама уже обратилась в полицию.
На опубликованных кадрах видно, как самокатчики на скорости выскочили из-за угла и сбили мальчика, который в этот момент бежал за голубем.
В социальных сетях жители Кемеровской области раскритиковали подростков за опасную езду.