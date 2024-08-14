Курская АЭС работает штатно на фоне введенного режима КТО
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Курская атомная электростанция (АЭС) в Курчатове работает штатно на фоне введенного в регионе режима контртеррористической операции (КТО), сообщает ТАСС.
В пресс-службе концерна «Росэнергоатом» заявили, что на АЭС работают оба энергоблока.
Ранее росгвардейцы приняли дополнительные меры для охраны Курской АЭС.
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командующий спецназом «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС 11 августа. Украина планировала начать мирные переговоры с ультиматума.
Курская АЭС входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важнейшим узлом Единой энергетической системы России.