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Режиссера Юрия Кару похоронят 22 июля на Троекуровском кладбище в Москве

Кинорежиссера и сценариста Юрия Кару планируют похоронить 22 июля на Троекуровском кладбище в столице, сообщает ТАСС .

70-летний Кара скончался в Ялте этой ночью. Предварительно, это произошло после повторного инфаркта.

«Похороны режиссера пройдут на следующей неделе — либо 21 июля, либо 22, вероятнее 22», — сказал оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.

Он добавил, что, предварительно, Кару похоронят на Троекуровском кладбище.

Юрий Кара родился в Донецке, окончил физико-математическую школу, а затем поступил в Московский институт стали и сплавов. Потом он работал инженером-радиофизиком.

Следуя за своей мечтой об искусстве, в 1982 году Кара поступил во ВГИК. Первый фильм режиссера — «Завтра была война» — принес ему невероятный успех. Также зрителям известны его фильмы «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», «Звезда эпохи».

Режиссер женился в молодости. Его жена Ирина даже принимала участие в съемах некоторых фильмов мужа. У пары родилась дочь Юлия.